Кабмин согласовал назначение нового руководителя “Центрэнерго“. СМИ писали, что Коломойский был этим недоволен

По информации ZN.UA, президент Украины Владимир Зеленский незадолго до отставки Алексея Гончарука с должности премьер-министра обсуждал с ним решение Кабмина о смене глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо бизнесмена Игоря Коломойского. Источник издания заявлял, что Коломойский был недоволен решением правительства. Вскоре после этого Гончарука отправили в отставку.

Распоряжение Кабинета Министров Украины о согласовании кандидатуры нового руководителя ПАО “Центрэнерго” 4 марта было опубликовано на сайте правительства.

“Согласиться с предложением Фонда госимущества о назначении Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества “Центрэнерго”, – сказано в распоряжении №205-р, которое было утверждено правительством на заседании 26 февраля.

При этом, пишет “Интерфакс-Украина”, Окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции “Центрэнерго”, в том числе и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Иск подал один из двух членов набсовета “Центрэнерго”, которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем (оба на тот момент работали в национализированном “ПриватБанке” юрисконсультами), пишет агентство. В иске говорилось, что полномочия менять руководство “Центрэнерго” согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

“Центрэнерго” – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя). Ее собираются выставить на приватизацию в 2020 году. Решение о смене и.о. гендиректора было принято ФГИ в рамках подготовки к приватизации.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии. После прихода в компанию нового главы Александра Корчинского бизнесмен рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией, отмечало издание.

Как писало издание НВ, смена руководства "Центрэнерго" могла стать причиной отставки Алексея Гончарука с должности премьера. Источник НВ утверждал, Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра. ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента писало, что Зеленский якобы сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями.

Гончарук комментировать эту информацию отказался. 4 марта Верховная Рада удовлетворила его заявление об отставке. Новым премьером был назначен Денис Шмыгаль.