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Фонд госимущества Украины начал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго", в феврале запустят соответствующие процедуры по ряду следующих объектов "большой приватизации", заявил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.

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Состоялась ротация членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго"
Состоялась ротация членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго"
Фото: spfu.gov.ua

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго", сообщила 21 января пресс-служба Фонда.

"Инвестиционные советники уже работают с пятью объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для "Центрэнерго". В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов "большой приватизации", – заявил Сенниченко.

По его словам, "с целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией".

В Фонде госимущества добавили, что недавно состоялась ротация членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго". Также был издан приказ о проведении конкурса на пост руководителя "Центрэнерго".

Сенниченко подчеркнул, что "выполнение этих неотложных мер обеспечит максимально прозрачную и конкурентную приватизацию и стопроцентное выполнение заложенных в государственный бюджет-2020 планов поступлений от приватизации".

"Этот шаг предпринят в рамках общей политики ФГИУ по ликвидации коррупционных схем на государственных предприятиях и привлечению стратегических инвесторов в отечественную экономику", – отметили в Фонде.

Северный апелляционный хозяйственный суд разблокировал процедуру приватизации "Центрэнерго" в октябре 2019 года. "Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

Теги: Украина, коррупция, экономика, Фонд госимущества, приватизация, Центрэнерго, Дмитрий Сенниченко
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