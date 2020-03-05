Сытник заявил, что в его увольнении может быть заинтересован "всем известный олигарх"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал, что некий бизнесмен организовывает сбор подписей в парламенте за его отставку. Глава НАБУ добавил, что это человек имеет отношение к уголовному производству по "ПриваБанку".

Сытник: Недавно генпрокурор аккумулировал все дела по "ПриватБанку" в НАБУ, сейчас они находятся на финальной стадии Фото: НАБУ / Facebook

4 марта во время выступления в парламенте директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сказал, что на его ведомство оказывается давление, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства", – сказал он.

Сытник добавил, что этот бизнесмен также имеет отношение к уголовному производству по "ПриваБанку".

"Недавно генпрокурор аккумулировал все дела в НАБУ, сейчас они находятся на финальной стадии. И только отсутствие экспертиз откладывает это решение на ближайшее будущее. Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий. Какой олигарх организовывает сбор подписей в парламенте", – сказал он.

Некоторые депутаты пытались перебивать директора НАБУ, но он продолжил готовить о деле "Укрнафты".

"10 млрд убытков государству. Сейчас идет процедура согласования подозрений в этом деле, в том числе в отношении чиновников, в том числе высокопоставленным чиновникам. И опять, чувствуя приближения решений по этим делам, опять идет давление, которое мы чувствуем последние пять лет, расследуя такие дела", – сказал Сытник.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября 2019 года, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. Коломойский ответил, что банк вернут ему в ближайшее время.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении "ПриватБанка".