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Под НАБУ проходит митинг с требованием отставки Сытника – Мосийчук

Активисты подогнали автофуру, которую используют в качестве сцены на митинге за отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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У входа в НАБУ за столом с экзотическими фруктами и напитками сидит активист в маске с лицом Сытника
У входа в НАБУ за столом с экзотическими фруктами и напитками сидит активист в маске с лицом Сытника
Фото: Ігор Мосійчук / Telegram

В Киеве возле Национального антикоррупционного бюро Украины проходит митинг против главы НАБУ Артема Сытника, сообщил 17 февраля в своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Под НАБУ проходит митинг общественных активистов с требованием безотлагательной отставки коррупционера Артема Сытника с должности директора НАБУ. Активисты подогнали автофуру, которую используют в качестве сцены", – написал он.

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

Теги: коррупция, митинг, Игорь Мосийчук, антикоррупционное бюро, отставка, Артем Сытник, НАБУ
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