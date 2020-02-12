Сытник: Уйду в отставку, когда осознаю, что выполнил свою миссию

Глава Национального антикоррупцинного бюро Украины Артем Сытник заявил, что на сегодняшний день его миссия не выполнена, а действия его оппонентов "в чем-то мотивируют".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что пока не собирается в отставку. Об этом он сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 12 февраля.

Главу НАБУ спросили, что заставит его уйти добровольно.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути. Напомню, что у меня нет права переизбрания, поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится", – сказал Сытник.

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.