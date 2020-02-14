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Ахметов не единожды приезжал в НАБУ– Сытник

Бизнесмен Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро 11 февраля как свидетель по уголовному производству, которое не связано с делом "Роттердам плюс", сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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Сытник: Мы, в отличие от других органов, не делаем из визитов известных лиц шоу
Сытник: Мы, в отличие от других органов, не делаем из визитов известных лиц шоу
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / flickr.com

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов приезжал на допросы в Национальное антикоррупционное бюро несколько раз. Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в эфире "Радио НВ" 14 февраля. 

"Это не первый визит господина Ахметова в НАБУ (речь идет о посещении бизнесменом бюро 11 февраля. – "ГОРДОН"). Единственное, что хочу отметить: мы, в отличие от других органов, не делаем из этого шоу. То есть нам неприятно наблюдать, когда иногда другие правоохранительные органы начинают из какого-то обычного визита известного лица – даже для допроса в качестве свидетеля – делать из этого определенное шоу. Недавно мы наблюдали в Госбюро расследований такие вещи", – сказал он. 

Отвечая на вопрос журналиста, Сытник отметил, что Ахметов был приглашен в НАБУ как свидетель и давал показания по уголовному производству, которое не связано с делом "Роттердам плюс". 

11 февраля журналисты Bihus.info зафиксировали, как Ахметов выходил из здания НАБУLIGA.net в пресс-службе бюро сообщили, что он приходил в качестве свидетеля, но не уточнили, по какому делу.

Bihus.info информацию о приезде бизнесмена в НАБУ отказались комментировать. Журналисты предположили, что визит Ахметова может быть связан с деятельностью его энергетической компании ДТЭК. В начале августа 2019-го НАБУ сообщило о подозрении нескольким сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам плюс", которая существенно поднимала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.

Теги: Ринат Ахметов, допрос, Артем Сытник, НАБУ, Роттердам плюс
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