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Ахметов приезжал в НАБУ для дачи пояснений

Олигарх Ринат Ахметов посетил Национальное антикоррупционное бюро в качестве свидетеля.

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Рината Ахметова заметили возле НАБУ
Рината Ахметова заметили возле НАБУ
Фото: EPA

Олигарха Рината Ахметова в сопровождении охраны заметили на выходе из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщили журналисты Bigus.info.

Журналисты засняли, как олигарх выходит из здания НАБУ и садится в черный Mercedes.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

В пресс-службе Ахметова агентству LIGA.net сообщили, что он посетил НАБУ в качестве свидетеля, но не уточнили, по какому делу.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", – отметили в пресс-службе.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец по версии Forbes; в 2019 году его состояние издание оценило в $6 млрд.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, НАБУ
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