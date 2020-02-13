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Свидетель по делу Сытника Надейко рассказал, что главе НАБУ из Крыма привозили деньги

По всей видимости, наличные главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику привозили за проданный в Крыму участок, заявил главный свидетель в деле о коррупции директора НАБУ Николай Надейко.

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Что за участок и за сколько его продали Надейко у гостей Сытника (на фото) не спрашивал
Что за участок и за сколько его продали – Надейко у гостей Сытника (на фото) не спрашивал
Фото: rbc.ua

Главный свидетель в деле о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко заявил в опубликованном 12 февраля интервью изданию "Страна", что по поручению Сытника встречал его знакомых из Крыма, которые передавали ему деньги.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали – не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", – рассказал Надейко.

"Страна" напомнила, что СМИ писали о сделке семьи Сытника по участку в Крыму, который его жена в 2017 году сначала оформила на себя по российскому законодательству, а затем продала за 900 тысяч российских рублей. Об этом шла речь в блоге журналиста Сергея Иванова на сайте "Цензор.НЕТ" 29 октября 2018 года.

Надейко является советником сестры бизнесмена Олега Бахматюка, против которого Сытник открыл уголовные дела, сообщали адвокаты Бахматюка в комментарии "Цензор.НЕТ" в ноябре прошлого года. Сам бизнесмен в интервью НВ заявлял, что дело против него открыли в НАБУ из-за мести Сытника. 

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год. Организатором этого отдыха был Надейко.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

Теги: Крым, недвижимость, земельный участок, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ
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