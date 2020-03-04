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Сытник о работе НАБУ: Каждые три дня объявляется подозрение

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, в результате работы его ведомства на скамье подсудимых находится почти 500 высокопоставленных чиновников.

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Сытник: 700 высокопоставленных чиновников уже привлечены к ответственности
Сытник: 700 высокопоставленных чиновников уже привлечены к ответственности
Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявляют подозрения каждые три дня. Об этом 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С мая по уголовным производствам, которые расследуются детективами антикоррупционного бюро, объявлено 148 подозрений высокопоставленным чиновникам. Каждые три дня объявляется подозрение. Каждые три дня дело направляется в суд. И это происходит в том числе благодаря позиции генерального прокурора, который забрал проданные до этого дела бывшим руководителем Генеральной прокуратуры, дал возможность их завершить и направить в суд", – сказал он.

По словам Сытника, "на сегодняшний день 700 высокопоставленных чиновников уже привлечены к ответственности, из них почти 500 находятся на скамье подсудимых".

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Теги: Верховная Рада, Украина, коррупция, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, чиновники, НАБУ, подозрение, суд
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