Решение о смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался комментировать связанна ли смена менеджмента "Центрэнерго" с его возможной отставкой и бизнесменом Игорем Коломойским.

Гончарук: Мы всегда боролись системно с коррупцией и продолжаем это делать Фото: kmu.gov.ua

Решение о смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено. Об этом 2 марта во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос связаны ли разговоры о его возможной отставке с бизнесменом Игорем Коломойским и ситуацией в "Центрэнерго", Гончарук сказал: "Я не хотел бы комментировать слухи и какие-то личности, отдельных людей".

"Давайте все же больше о работе. Мы всегда боролись системно с коррупцией и продолжаем это делать. У нас нет никакого намерения останавливаться, однако в то же самое время нужно с уважением относиться к любому бизнесу, в том числе украинскому большому, не вешать ярлыки и не плодить лишние конфликты. По "Центрэнерго", по моей информации решение принято, оно будет выполнено", – добавил он.

26 февраля Кабмин принял решение о смене менеджмента "Центрэнерго" и трех облэнерго. Имена новых руководителей правительство не обнародовало.

28 февраля издание "НВ" написало, что Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента писало, что Зеленский поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Зеленский якобы сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему "непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

ZN.UA отметило, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составит 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии. А после прихода в компанию нового главы Александра Корчинского бизнесмен рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией.

2 марта Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, и сообщил, что по этому вопросу будут консультации с президентом и парламентом.

Зеленский назначил на 16.00 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по вопросам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.