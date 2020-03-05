Депутаты от "Слуги народа" пишут объяснительные Арахамии и посты в Facebook, почему не поддержали новое правительство

Депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Васильев в объяснительной записке главе фракции Давиду Арахамии заявил, что не захотел поддерживать кандидатов на посты министров, которые оскорбляли президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васильев написал объяснительную записку главе фракции Давиду Арахамии, почему он не голосовал за назначение нового Кабинета Министров. Записку сфотографировали журналисты издания "Буквы".

В тексте объяснительной говорится: "4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров: 1. Которые оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников – порохоботов. 2. Министр МВД "тянет" рейтинг нашей фракции вниз, так как..."

Фото: bykvu.com

Воздержалась от голосования за Кабмин и депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. В Facebook она объяснила, что не смогла проголосовать за министра внутренних дел Арсена Авакова и очень огорчена, что в новом правительстве не будет министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин в Facebook сообщил, что поддержал и отставку правительства премьера Алексея Гончарука, и назначение главой Кабмина Дениса Шмыгаля, но удержался от голосования за новый состав правительства.

Он объяснил это тем, что не получил ответов на три вопроса: какая стратегия предлагается по направлениям назначенных министерств, какие были альтернативы по стратегии и персоналиям и уверены ли депутаты, что турборежимное назначение правительства обеспечит лучший результат.

Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук заявил в Facebook, что обещал своим избирателям не поддерживать второй раз назначение Арсена Авакова на должность главы МВД, а потому воздержался при голосовании за новое правительство.

Единственный представитель "Слуги народа", проголосовавший против нового правительства, Дмитрий Костюк, не называя конкретных имен, заявил в Facebook, что не поддерживает назначение "отдельных старых министров".