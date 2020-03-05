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Депутаты от "Слуги народа" пишут объяснительные Арахамии и посты в Facebook, почему не поддержали новое правительство

Депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Васильев в объяснительной записке главе фракции Давиду Арахамии заявил, что не захотел поддерживать кандидатов на посты министров, которые оскорбляли президента Украины Владимира Зеленского.

Назначение нового Кабинета Министров в Верховной Раде поддержали 277 депутатов
Назначение нового Кабинета Министров в Верховной Раде поддержали 277 депутатов
Фото: EPA

Депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васильев написал объяснительную записку главе фракции Давиду Арахамии, почему он не голосовал за назначение нового Кабинета Министров. Записку сфотографировали журналисты издания "Буквы".

В тексте объяснительной говорится: "4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров: 1. Которые оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников – порохоботов. 2. Министр МВД "тянет" рейтинг нашей фракции вниз, так как..."

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Воздержалась от голосования за Кабмин и депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. В Facebook она объяснила, что не смогла проголосовать за министра внутренних дел Арсена Авакова и очень огорчена, что в новом правительстве не будет министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/2988707107846013

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин в Facebook сообщил, что поддержал и отставку правительства премьера Алексея Гончарука, и назначение главой Кабмина Дениса Шмыгаля, но удержался от голосования за новый состав правительства.

Он объяснил это тем, что не получил ответов на три вопроса: какая стратегия предлагается по направлениям назначенных министерств, какие были альтернативы по стратегии и персоналиям и уверены ли депутаты, что турборежимное назначение правительства обеспечит лучший результат.

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/3263243793705366

Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук заявил в Facebook, что обещал своим избирателям не поддерживать второй раз назначение Арсена Авакова на должность главы МВД, а потому воздержался при голосовании за новое правительство.

https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/2984431288246379

Единственный представитель "Слуги народа", проголосовавший против нового правительства, Дмитрий Костюк, не называя конкретных имен, заявил в Facebook, что не поддерживает назначение "отдельных старых министров".

https://www.facebook.com/DmytroKS/posts/2630783273868503

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

В тот же день день Верховная Рада 277 голосами "за" проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. Согласно данным на сайте Рады, во фракции "Слуга народа" это решение поддержали 228 депутатов, один проголосовал против, семеро воздержались, двое не голосовали.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Слуга народа
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