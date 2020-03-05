Кабмин потерял реформаторов. Morgan Stanley рекомендовал клиентам продавать еврооблигации Украины

Американская финансовая компания Morgan Stanley отмечает, что из Кабмина Украины ушли такие реформаторы, как министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Американская финансовая компания Morgan Stanley рекомендовала своим клиентам после изменений в составе Кабинета Министров Украины продавать украинские еврооблигации. Об этом со ссылкой на закрытый аналитический отчет сообщило 5 марта LIGA.net.

"Рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – цитирует отчет агентство.

Morgan Stanley указала пять причин для опасений, одной из которых является потеря правительством ряда реформаторов, в числе которых американская компания упоминает теперь уже бывших министра финансов Оксану Маркарову и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Также есть опасения, что Украина будет завышать социальные расходы, остановит антикоррупционную реформу и изменит отношения с Международным валютным фондом. Кроме того, в Morgan Stanley не понимают, за счет чего новое правительство будет ослаблять гривну, на укреплении которой критически останавливался новый премьер-министр Денис Шмыгаль.

Директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Денис Мацуев сказал НВ 5 марта, что инвесторы пока не паникуют, но "катализатором панических продаж могут выступить действия нового правительства, особенно если они будут связаны с девальвацией гривны".

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.