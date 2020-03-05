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"Кумир быдла". Новый министр Кабмина в 2019 году критиковал Зеленского в соцсетях

На заседании Верховной Рады 4 марта министром Кабинета Министров был назначен Олег Немчинов, сменивший на этой должности Дмитрия Дубилета. СМИ обратили внимание, что в ходе избирательной кампании 2019 года новый министр резко критиковал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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Немчинов (четвертый слева в первом ряду ложи правительства) был назначен &ldquo;министром без портфеля&rdquo;
Немчинов (четвертый слева в первом ряду ложи правительства) был назначен “министром без портфеля”
Фото: EPA

Олег Немчинов, назначенный 4 марта министром Кабинета Министров Украины, в 2019 году резко критиковал нынешнего президента Владимира Зеленского в социальных сетях. На это обратили внимание украинские СМИ.

В частности, "Обозреватель" опубликовал несколько скриншотов страницы Немчинова в Facebook. Так, в феврале 2019-го чиновник перепостил запись, в которой Зеленского называли "кумиром быдла", а также сопроводил хештэгом #слугакремля видео юмористического номера с участием Зеленского.

Скриншот страницы Олега Немчинова в Facebook / obozrevatel.com
Скриншот страницы Олега Немчинова в Facebook / obozrevatel.com

После публикаций в СМИ Немчинов написал, что "недоброжелатели перекручивают" информацию из его Facebook. "Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президента за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренение коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов (он, по всей видимости, голосовал за тогдашнего главу государства Петра Порошенко).

На данный момент страница Немчинова в Facebook недоступна – он, вероятно, изменил настройки приватности или удалил аккаунт.

Скриншот страницы Олега Немчинова в Facebook / obozrevatel.com
Скриншот страницы Олега Немчинова в Facebook / obozrevatel.com

42-летний Олег Немчинов – бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта, участник АТО, кандидат наук по государственному управлению. В назначенном 4 марта Кабмине Дениса Шмыгаля он занял пост министра Кабмина (эту должность называют "министр без портфеля"), сменив Дмитрия Дубилета.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Кабмин, Олег Немчинов
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