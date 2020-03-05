Экономист Савченко: Если перед Кабмином встанет задача поддержать экспортеров, произойдет плановая девальвация гривны. Минимум до 26,5 грн/$

Если перед премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и его Кабмином встанет задача поддержать украинских экспортеров, то это приведет к плановой девальвации гривны минимум до 26,5 грн/$. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"Премьер-министр – это, прежде всего, менеджер. До него у нас был офис-менеджер. Шмыгаль все-таки менеджер более высокого уровня. Он ждет, какие задачи ему поставят. У Шмыгаля нет какой-то доктрины или концепции, поэтому его действия, скорее всего, будут оперативные. Он будет решать задачи по приоритетам. В зависимости от того, что будет требовать народ, президент и МВФ. Если нужно будет поддержать экспортеров, то произойдет плановая девальвация гривны. Хотя я не думаю, что значительная. То есть доллар будет постепенно дорожать. Минимум где-то до 26,5 грн/$. Я уже прогнозировал, что такой курс будет к маю. Может, даже 27 грн/$. Летом же гривна под воздействием сезонных факторов начнет укрепляться", – отметил экономист.

Он считает, что наиболее оптимальным вариантом в нынешних условиях было бы существенное снижение учетной ставки Нацбанка.

"Самый нормальный способ девальвации гривны – резко снижать ставку рефинансирования НБУ. Я бы с 11% поставил сразу 8%. Чем меньше ставка рефинансирования, тем легче банкам получать гривну. А когда больше гривны – цена на нее падает. И второй фактор – это инвесторы-спекулянты, которые будут меньше заходить в Украину. Их просто не будет устраивать низкий процент доходности. Значит, будет меньше долларов. Еще один вариант – дать указания Нацбанку насыщать экономику гривной. На самом деле способов хватает. Главное тут – не переусердствовать. Посмотрим, как будет действовать новое правительство", – подчеркнул Савченко.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Во время выступления в парламенте 4 марта Шмыгаль заявил о необходимости срочно усилить экономический блок Кабмина.

5 марта НБУ установил курс гривны к доллару США на уровне 24,89 грн/$.