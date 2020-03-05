Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор

СМИ вспоминают о скандале с аудиозаписями Гончарука, роли Украины в процессе об импичменте Трампа, о рейтингах власти и влиянии олигархов на ситуацию в стране Фото: EPA

The Guardian: "Президент Украины сместил премьер-министра в ходе кадровых перестановок"

Британская ежедневная газета пишет, что президент Украины Владимир Зеленский начал широкомасштабную перестановку в правительстве на фоне падения рейтинга и признаков, что его программа реформ застопорилась.

Автор статьи отмечает, что менее полугода полномочий премьер-министра Алексея Гончарука сопровождались политическими конфликтами, и отдельно вспоминает публикацию аудиозаписи, в которой премьер заявил о "примитивном" понимании экономики Зеленским.

Шмыгаля The Guardian назвала "малоизвестным бывшим чиновником и бизнесменом из Западной Украины" и упомянула, что тот работал в энергокомпании ДТЭК, принадлежащей одному из самых богатых людей Украины Ринату Ахметову.

Перестановка может также продвинуть наверх других кандидатов – из предыдущих правительств и связанных с крупными бизнесменами, что "поднимает дополнительные вопросы о том, что это все может означать", пишет издание.

The Guardian отмечает, что это вторая крупная политическая встряска в Украине за последний месяц после решения Зеленского уволить Андрея Богдана с поста главы Офиса президента.

"Зеленский сейчас сталкивается с непослушанием парламента, ответной реакцией своих кандидатов на очистку правоохранительных органов и длительной задержкой ссуды МВФ в размере $5,5 млрд. Его внешняя политика также столкнулась с препятствиями, в том числе это застопорившиеся переговоры с Россией по поводу войны на юго-востоке Украины и участие в скандале с импичментом в США", – пишет автор.

Тем не менее внутренняя повестка дня является доминирующей причиной в отставке правительства, считают в издании.

The New York Times: "Зеленский в Украине уволил свой Кабмин"

Американская газета делает акцент на словах Зеленского, сказанных в адрес западных доноров.

"Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своих министров в плохой работе и в назначении иностранцев в правление компаний, хотя западные доноры поощряют эту практику", – подчеркивает издание.

The New York Times отмечает, что Зеленский в своем выступлении в Раде перед отставкой Кабмина предположил, что министры стали "чрезмерно заботиться о западных странах", которые оказывают финансовую поддержку Украине, назначая иностранцев в советы директоров государственных компаний.

Газета также называет кадровую перестановку самой масштабной за время президентства Зеленского.

"Иностранные доноры, в том числе правительство Соединенных Штатов и Международный валютный фонд, в течение многих лет одобряли независимые назначения в советы директоров государственных компаний для борьбы с коррупцией. Но отпор со стороны украинских политиков против требований МВФ активизировался. Бывший деловой партнер Зеленского Игорь Коломойский, банковский и медиамагнат, выразил протест против национализации своего банка ("ПриватБанка". – "ГОРДОН"), которую МВФ поддерживает", – указывает издание.

Автор статьи убежден, что Гончарук вступил в конфликт с Коломойским из-за назначений на руководящие должности в государственной компании "Центрэнерго", и отмечает, что на место премьера назначен Шмыгаль, который ранее работал руководителем в угольной и электроэнергетической компании "известного украинского олигарха" Рината Ахметова.

Главный редактор онлайн-платформы UkraineWorld Владимир Ермоленко заявил в комментарии The New York Times, что олигархи и бывшие чиновники на своих телеканалах и в социальных сетях подвергли резкой критике экономическую политику, поощряемую западными донорами, описывая это как сговор с целью "продать украинскую землю Западу и уничтожить украинскую экономику".

По словам Ермоленко, перестановка также демонстрирует отказ Зеленского от политики привлечения в правительство молодых специалистов с небольшим опытом работы.

The Boston Globe: "Зеленский меняет премьер-министра во время второй правительственной встряски за месяц"

Перестановка в Кабмине, вероятно, связана с падением рейтинга одобрения бывшего премьер-министра Алексея Гончарука в условиях экономического спада в Украине, но и внутренние разломы могли сыграть свою роль, пишет The Boston Globe.

Издание напоминает, что Гончарук в аудиозаписи, которая просочилась в СМИ в январе, раскритиковал Зеленского за "примитивное" понимание экономики.

Газета отмечает, что Зеленский одержал убедительную победу прошлой весной, обещая положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины и "обуздать влияние могущественных олигархов страны", а также что он "стал центральной фигурой" на слушаниях в Палате представителей США, что привело к импичменту президента Трампа, а затем к оправданию его со стороны Сената.

"Перестановка произошла через несколько дней после того, как Киев провел переговоры с выездной миссией Международного валютного фонда об утверждении кредитной программы на 5,5 млрд долларов", – обратил внимание автор.

"44-летний Шмыгаль имеет опыт работы в бизнесе и два года работал руководителем в ДТЭК, энергетическом холдинге, принадлежащем богатейшему миллиардеру Украины Ринату Ахметову. Однако связи Шмыгаля с Ахметовым могут вызвать вопросы о том, выполняет ли Зеленский свои предвыборные обещания вытеснить олигархов из политики", – отмечается в публикации.

Ouest-France: "Вальс правительств в Украине"

Правительство Алексея Гончарука продержалось всего шесть месяцев и стало "жертвой отсутствия результатов в экономических вопросах" и, возможно, сложностей с избавлением страны из тисков крупного бизнеса, пишет французская газета Ouest-France.

Автор отмечает, что Зеленский выбрал "совершенно особый способ" поблагодарить своего премьер-министра Гончарука.

Уже через шесть месяцев после вступления в должность "самый молодой глава правительства в истории Украины, символ новой эпохи", снизил коррупцию в государстве, запустил обширную программу приватизации и структурных реформ, но этого недостаточно, признал президент, прежде чем снять Гончарука с должности в результате голосования в парламенте, пишет газета.

"Его заменит не знакомый широкой публике Денис Шмыгаль, бывший сотрудник Рината Ахметова, самого богатого человека в стране", – подчеркивается в статье.

Отставка Гончарука никого не удивила, отмечает автор, так как помимо личных разногласий, которые трудно скрыть, президент несколько раз не одобрял и отсутствие результатов в экономических вопросах и в борьбе с контрабандой.

"Но, очевидно, именно попытка Алексея Гончарука сменить управление государственным предприятием под влиянием олигарха Игоря Коломойского довела Владимира Зеленского до предела. Можно сделать вывод, что глава государства не так независим от больших состояний, как заверяет", – пишет издание.

Менее чем через год после выборов эти перемены ставят под сомнение реальность обещанной новой эры, сказано в статье.

Der Standard: "Зеленский сменил премьер-министра и министра финансов в Украине"

Раскол в украинском руководстве был очевиден в течение нескольких месяцев: Гончарук подвергся сильному давлению в январе, когда анонимно опубликованные аудиозаписи продемонстрировали его отношение к президенту Владимиру Зеленскому, пишет немецкая газета Der Standard.

"Эти заявления к тому же пикантны, потому что Гончарук работал экономическим советником Зеленского, который позже назначил его на должность премьер-министра. Зеленский, который, учитывая сложные переговоры на Донбассе, не мог использовать этот скандал, отказал премьеру в отставке и предпочел сосредоточиться на поиске сторонников незаконного прослушивания телефонных разговоров. Он дал Гончаруку "второй шанс". Теперь все кончено", – заявляет автор.

Издание обратилось за комментарием к политологу, экс-заместителю министра инфраструктуры Александру Каве, который видит и иные причины отставки Кабмина, кроме личных разногласий. Он охарактеризовал работу Кабмина как "ужасную", обвинил правительство в сокращении промышленного производства, неспособности снизить тарифы на газ для населения, несмотря на падение цен на природный газ на мировом рынке, и фиаско с доходами бюджета.

Какой курс выберет преемник Гончарука Шмыгаль, пока неясно, пишет Der Standard.

Al Jazeera: "Премьер-министр Украины смещен, поскольку президент Зеленский ищет "новые мозги"

Увольнение Гончарука могло бы стать стимулом для Зеленского, так как в феврале его рейтинг впервые упал ниже 50 процентов, поскольку правительство подверглось критике за непоследовательные реформы и неудачные попытки договориться о мирном соглашении с сепаратистами и Москвой, пишет на своем сайте катарская государственная телекомпания Al Jazeera. Скандал с утечкой аудиозаписей со встречи Гончарука с финансовыми чиновниками также подорвал популярность Зеленского, отмечают журналисты.

В материале подчеркивается, что Гончарук заявил в парламенте об остановке коррупционных схем, из-за чего в СМИ его правительство "поливали тоннами грязи", но эксперты "менее оптимистичны в отношении его результатов".

"Политический кредит на его личной карточке истек", – заявил в комментарии Al Jazeera киевский аналитик Алексей Кущ, сославшись на "системные просчеты" Гончарука, которые способствовали быстрой деиндустриализации экономики и дефициту бюджета.

Авторы отмечают, что правительство Гончарука столкнулось с двумя политическими кризисами. Первый – это попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело Хантера Байдена, сына политического конкурента Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Второй – сбитый 8 января иранской ракетой украинский коммерческий авиалайнер, в результате чего погибли все 176 пассажиров и членов экипажа на борту.

Al Jazeera назвала Украину одной из самых бедных стран Европы, "страдающей от серьезного нарушения экономических связей с Москвой".

"В прошлом году валовой внутренний продукт Украины на душу населения составлял около $3 тыс., в соседней Польше – в пять раз больше", – пишет портал.

"Русская служба BBC": "Зеленский сменил правительство Украины. Что там происходит?"

Пойти на полное переформатирование Кабинета Министров Зеленского вынудили спад экономики, ряд пиар-провалов власти, но, возможно, главное – падение рейтингов не только правительства, но и лично Зеленского, отмечает "Русская служба BBC".

"Слухи о возможной отставке правительства Гончарука гуляли в киевских кулуарах уже несколько недель. Однако сам премьер до последнего дня на посту излучал оптимизм и уверял журналистов, что консультации о его политическом будущем продолжаются", – пишут авторы.

Причин, по которым он лишился кресла, несколько, считают они, и кроме официально озвученных президентом называют неявные.

"Источники Би-би-си в украинской власти утверждают, что не последней причиной полного переформатирования правительства стала конкуренция между группами влияния в окружении Зеленского. Позиции Гончарука заметно пошатнулись после недавней отставки главы офиса президента Андрея Богдана, считавшегося покровителем премьера", – утверждает "Русская служба BBC".

Журналисты подчеркнули, что данные последних социологических исследований показывали обвал в рейтинге поддержки правительства Гончарука, а февральский опрос Центра Разумкова зафиксировал, что правительству доверяют всего 28% респондентов по сравнению с 57% в сентябре 2019 года. При этом просели и рейтинги самого Зеленского.

"Для власти, которая не скрывала, что в своей деятельности она опирается на данные социсследований, эти сигналы были явно тревожными. В этом смысле отставка правительства Гончарука полностью подконтрольным Зеленским парламентом может рассматриваться и как сброс президентом имиджевого негатива, способного повредить лично ему", – подытожили авторы.

Фото: EPA, novosti-dny.ru, ouest-france.fr