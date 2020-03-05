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Дубилет: Будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу

Бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что хочет завершить проекты, которыми он занимался, работая в правительстве.

Дубилет: Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты
Дубилет: Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

5 марта бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил в Facebook, что его дальнейшее участие в работе правительства пока находится на стадии обсуждения.

"Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", – написал он.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158275272203552

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Место Дубилета занял Олег Немчинов – бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта.

Дубилет стал министром Кабинета Министров Украины 29 августа 2019 года. Он бизнесмен, бывший IT-директор "ПриватБанка", сооснователь Monobank. Дубилет заявлял, что решение войти в Кабмин было одним из самых сложных в жизни. Он отмечал после назначения, что "не будет красть". 6 февраля 2020 года Дубилет говорил, что вернется в бизнес после работы на государственной службе.

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, отставка, Дмитрий Дубилет, Денис Шмыгаль, Кабмин
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