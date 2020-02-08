Министр Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

По словам министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета, на государственной должности ему очень нравится темп саморазвития.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил 6 февраля в интервью "Громадському", что вернется в бизнес после работы на государственной службе.

"Я обязательно вернусь в бизнес. Не знаю когда", – сказал он.

Министр объяснил, что на государственной должности он развивается.

"То, что эта работа развивает, – это сто процентов. Тот объем, объем новой информации, которую я узнаю каждый день, – это что-то невероятное. Это одна из тех причин, почему я сюда пошел. Раньше у меня не было ни одной мысли о таких вещах, как реформа образования, медицинская реформа или какие-то другие вопросы. Было понимание на уровне публикаций в СМИ. А сейчас, когда я достаточно тесно работаю с каждым министерством, у меня есть глубокое понимание ключевых процессов во всех министерствах. Поэтому у меня сейчас темп саморазвития существенный. Это мне очень нравится", – отметил Дубилет.

Дубилет стал министром Кабинета Министров Украины 29 августа. Он бизнесмен, бывший IT-директор "ПриватБанка", сооснователь Monobank. Дубилет говорил, что решение войти в Кабмин было одним из самых сложных в жизни. Он также заявил после назначения, что "не будет красть".

По данным Кабинета Министров, Дубилет в сентябре и октябре 2019 года получил по 48 тыс. грн, в ноябре – 16 тыс. грн, в декабре – 17 544 грн. Его средняя зарплата составила 32 386 грн.