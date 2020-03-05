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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Президент не назвал настоящие причины отставки правительства

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Коротко о правительственном кризисе.

1. Президент много хвалил Кабмин Алексея Гончарука, хотя иногда за то, к чему правительство не имеет отношения.

2. Причины отставки правительства, которые озвучил Владимир Зеленский, не являются достаточным основанием для отставки. Настоящие причины не были названы.

3. Президент признал свои ошибки, но не взял на себя ответственность за них. Именно в его зоне ответственности больше всего проблем. В частности, во фракции "Слуга народа".

4. Слабые, проваленные коммуникации правительства с гражданами – большая проблема. Реформаторы всухую проиграли реакционерам.

5. Лучший министр всех времен – Арсен Аваков. Шесть лет в должности. Непревзойденные реформы. Преодолена коррупция, честная полиция, никаких претензий. (Для непонятливых – здесь сарказм).

6. Спасибо премьеру и правительству за реальные достижения, таких действительно немало. Однако вы могли значительно больше. Оценка – 7 из 10. У всех предшественников было меньше.

7. Желаю новому Кабинету Министров успеха в модернизации страны. Окно возможностей очень маленькое, не просрите!

Разделяю и поддерживаю позицию фракции "Голос". Разумно, взвешенно, ответственно. Молодцы! Горжусь.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Зеленский, Тарас Козак, Слуга народа, Алексей Гончарук, Кабмин
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