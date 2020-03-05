Финансовый аналитик: У украинцев есть предубеждения относительно инвестиций в биржевые активы

Чтобы начать портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь $100 и купить хотя бы одну акцию предприятия, рассказал аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний, отмечает издание Фото: depositphotos.com

Украинцы обычно для инвестирования предпочитают депозиты, а в Западной Европе и США люди думают о фондовых рынках, так население традиционно вовлечено в биржевые инвестиции, рассказал "Фактам" аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний, отмечает издание. У украинцев же существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы.

Первым мифом Белый назвал убеждение, что для инвестиций на фондовом рынке нужно много денег.

"Необходимый размер инвестиции зависит от вашей цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества, например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долларов США и купить даже одну акцию предприятия", – объяснил эксперт.

Он отметил, что еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов, стоимость одной облигации Минфина составляет 1150 гривен.

"При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долларов США", – рассказал Белый.

Второй миф, что инвестировать слишком рискованно, он также назвал необоснованным.

"Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000−2020 годов. S&P 500 – это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США. В последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007–2008 годов", – заявил аналитик.

Эксперт также заявил, что инвестирование в ценные бумаги – это не лотерея, как думают многие.

"Существует мнение, что покупка ценных бумаг – это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники random walk theory (теории случайного блуждания), согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. В противоположность этому мнению существует теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере показывают всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании. Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив. Нередки случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости", – рассказал он.