Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Финансовый аналитик: У украинцев есть предубеждения относительно инвестиций в биржевые активы

Чтобы начать портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь $100 и купить хотя бы одну акцию предприятия, рассказал аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний, отмечает издание
По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний, отмечает издание
Фото: depositphotos.com

Украинцы обычно для инвестирования предпочитают депозиты, а в Западной Европе и США люди думают о фондовых рынках, так население традиционно вовлечено в биржевые инвестиции, рассказал "Фактам" аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний, отмечает издание. У украинцев же существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы.

Первым мифом Белый назвал убеждение, что для инвестиций на фондовом рынке нужно много денег.

"Необходимый размер инвестиции зависит от вашей цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества, например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долларов США и купить даже одну акцию предприятия", – объяснил эксперт.

Он отметил, что еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов, стоимость одной облигации Минфина составляет 1150 гривен.

"При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долларов США", – рассказал Белый.

Второй миф, что инвестировать слишком рискованно, он также назвал необоснованным. 

"Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000−2020 годов. S&P 500 – это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США. В последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007–2008 годов", – заявил аналитик.

Эксперт также заявил, что инвестирование в ценные бумаги – это не лотерея, как думают многие. 

"Существует мнение, что покупка ценных бумаг – это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники random walk theory (теории случайного блуждания), согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. В противоположность этому мнению существует теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере показывают всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании. Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив. Нередки случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости", – рассказал он.

Теги: Украина, инвестиции, фондовый рынок, доходы, финансы, Фридом финанс Украина, ценные бумаги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Литвинова прокомментировала отношения с Сурковым
  Литвинова прокомментировала отношения с Сурковым
"Моя бусинка". Леся Никитюк показала племянницу
"Моя бусинка". Леся Никитюк показала племянницу
Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков
Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков
"Твоя мама красивее". Витвицкая рассказала об отношениях с мамой
"Твоя мама красивее". Витвицкая рассказала об отношениях с мамой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS