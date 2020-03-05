"Кардинально изменил мнение". Министр Немчинов объяснялся перед "Слугой народа" за критику Зеленского

В 2019 году нынешний министр Кабмина Олег Немчинов резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского. После назначения в правительство он заявил, что сожалеет об этом.

Нардеп Качура заявила, что Немчину (на фото) заставили объясниться за посты в Facebook Фото: Немчінов Олег Миколайович / Facebook

Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов на заседании фракции "Слуга народа" отказался от своих слов в сторону фракции и президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщил нардеп "СН" Александр Качура.

По словам депутата, Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

"Я сожалею, что постил неправду о "Слуге Народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично - изменил кардинально мнение", – процитировал Качура слова министра Кабмина.

5 марта "Обозреватель" опубликовал несколько скриншотов страницы Немчинова в Facebook. Так, в феврале 2019-го чиновник перепостил запись, в которой Зеленского называли "кумиром быдла", а также сопроводил хештэгом #слугакремля видео юмористического номера с участием Зеленского.

Скриншот страницы Олега Немчинова в Facebook / obozrevatel.com

42-летний Олег Немчинов – бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта, участник АТО, кандидат наук по государственному управлению. В назначенном 4 марта Кабмине Дениса Шмыгаля он занял пост министра Кабмина (эту должность называют "министр без портфеля"), сменив Дмитрия Дубилета.