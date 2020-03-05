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За выражение недоверия Рябошапке готовы голосовать не все нардепы от "Слуги народа" – СМИ

Источники "Радіо Свобода" утверждают, что из 248 нардепов "Слуги народа" проект постановления о недоверии генпрокурору Украины Руслану Рябошапке готовы поддержать только 180–200. Необходимые голоса могут дать другие фракции и группы.

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В Раде проходит заседание, посвященное Рябошапке
В Раде проходит заседание, посвященное Рябошапке
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Голосов народных депутатов Украины из фракции "Слуги народа" не хватает для принятия проекта постановления о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 5 марта "Радіо Свобода".

Собеседники радио утверждают, что документ могут поддержать только 180–200 нардепов из 248.

По словам источников "Радіо Свобода", недостающие голоса для принятия проекта постановления могут дать нардепы из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и депутатских групп "Доверие" и "За будущее".

Для принятия решения необходимо 226 голосов.

Вечером 5 марта началось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты заслушивают отчет о деятельности Рябошапки. Ожидается, что по итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавил Рябошапка.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Руслан Рябошапка, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Офис генпрокурора, заседание
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