Рада рассматривает вопрос о недоверии Рябошапке. Трансляция

Фидео: ZIK / YouTube

Если итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, это повлечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора.

5 марта Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.