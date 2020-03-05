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Фидео: ZIK / YouTube

Рада рассматривает вопрос о недоверии Рябошапке. Трансляция

На внеочередном заседании Верховная Рада заслушает отчет о деятельности генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

 
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Если итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, это повлечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора.

5 марта Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

Теги: Верховная Рада, отставка, Руслан Рябошапка
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