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Зеленский о Рябошапке: Хороший специалист, но не показал результат

Комментируя работу генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если специалист не показывает результат, с ним нужно прощаться.

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Зеленский: Нет результата не должен занимать место
Зеленский: Нет результата – не должен занимать место
Фото: ЕРА

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результатов на своей должности. Об этом 5 марта заявил на встрече с бизнесменами Полтавской области президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист и что касается Генпрокуратуры. Но, я считаю, что он не показал результат, я действительно так считаю. И здесь нет никаких приоритетов: кто товарищ, кто не товарищ. Я действительно считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в Генпрокуратуре – это мое впечатление", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что прошел с Рябошапкой "долгий путь", но его личное мнение заключается в том, что "нет результата – не должен занимать место".

"Я президент, ставлю себе то же самое: какими мы бы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата – до свидания. Мало того, мне кажется, что справедливо, когда ты сам об этом говоришь", – считает Зеленский.

Он также заявил, что Офис генпрокурора, СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины "не работают на 100%".

Вечером 5 марта должно состояться второе за два дня внеочередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты заслушают отчет о деятельности Рябошапки. Ожидается, что по итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавил Рябошапка.

Теги: СБУ, Владимир Зеленский, президент, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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