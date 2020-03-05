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Нардеп заявила, что Рада пока не планирует назначать нового генпрокурора. Им может стать экс-юрист “95 квартала”

Вечером 5 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, по итогам которого, вероятно, будет уволен генпрокурор Руслан Рябошапка. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук отметила, что представление на назначение нового генпрокурора президент Владимир Зеленский пока не внес.

Рябошапка сегодня может лишиться должности
Рябошапка сегодня может лишиться должности
Фото: EPA

Верховная Рада Украины сегодня не планирует голосовать за назначение нового генерального прокурора. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 5 марта заявила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“По процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет. Представление вносит президент Украины [Владимир Зеленский], потом оно должно быть обсуждено на комитете, перед тем, как это попадет в сессионный зал”, – отметила Кравчук.

Она напомнила, что внеочередные заседания могут созываться на то время, когда нет плановых заседаний. Поэтому Кравчук предположила, что голосование за нового генпрокурора, если представление внесет Зеленский, может состояться на следующей пленарной неделе (17–20 марта).

По словам Кравчук, президент обещал, что кандидатуры, которые будут рассматриваться на должность генпрокурора, будут обсуждены во фракции.

“Некорректно называть фамилии [кандидатов]. На фракции обсуждалась фамилия [нардепа от “Слуги народа” Сергея] Ионушаса. И президент знает о том, что сигнальное голосование [на заседании фракции] было, но все же решать ему. Очевидно, мы будет обсуждать разные кандидатуры”, – заключила нардеп.

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его руководителем остался Рябошапка.

Вечером 5 марта должно состояться второе за два дня внеочередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты заслушают отчет о деятельности генпрокурора Руслана Рябошапки. Ожидается, что по итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Накануне СМИ писали, что на заседании фракции “Слуги народа” обсуждалось назначение генпрокурором действующего нардепа от правящей партии Сергея Ионушаса (до избрания в Раду он руководил юрфирмой “Гелон”, которая представляла интересы студии “Квартал 95”). Однако неизвестно, поддерживает ли эту инициативу Владимир Зеленский.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Евгения Кравчук, Офис генпрокурора, Сергей Ионушас
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