Зеленский: Рябошапка – это вопрос не ко мне

Верховная Рада Украины сегодня вечером проведет внеочередное заседание, чтобы заслушать отчет генпрокурора Руслана Рябошапки. По итогам отчета парламент, вероятно, выразит генпрокурору недоверие. Президент Владимир Зеленский отказался комментировать этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от комментариев по поводу возможной отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Как сообщает “Укринформ”, об этом он сказал журналистам во время поездки в Новые Санжары, где сегодня завершился срок обсервации эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

“Рябошапка – это вопрос не ко мне. Депутаты там работают…” – сказал Зеленский.

Вечером 5 марта должно состояться второе за два дня внеочередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты заслушают отчет о деятельности генпрокурора Руслана Рябошапки. Ожидается, что по итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавил Рябошапка.