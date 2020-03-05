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Рябошапка: Никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что информация, будто бы в Офисе президента требовали, чтобы он подписал три подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, не соответствуют действительности.

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Рябошапка: Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения Порошенко, это неправда
Рябошапка: Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения Порошенко, это неправда
Фото: president.gov.ua

4 марта в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что на него никто и никогда не оказывал давления по делам, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, правда ли, что от него в Офисе президента Владимира Зеленского требовали подписать три подозрения Порошенко, Рябошапка ответил: "Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, – это неправда".

"Никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", – добавил он.

Порошенко пока не вручали подозрений.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

28 февраля 2020 года следователи Государственного бюро расследований допросили Порошенко по двум уголовным производствам. Еще один допрос запланирован на 6 марта. 

Теги: Петр Порошенко, Украина, депутаты, расследование, президент, Руслан Рябошапка, Офис президента Украины, ГБР
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