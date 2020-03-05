Рябошапка: Никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

4 марта в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что на него никто и никогда не оказывал давления по делам, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Отвечая на вопрос, правда ли, что от него в Офисе президента Владимира Зеленского требовали подписать три подозрения Порошенко, Рябошапка ответил: "Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, – это неправда".
"Никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", – добавил он.
Порошенко пока не вручали подозрений.
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.
По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.
28 февраля 2020 года следователи Государственного бюро расследований допросили Порошенко по двум уголовным производствам. Еще один допрос запланирован на 6 марта.