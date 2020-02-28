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ПОЛИТИКА

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Шевченковский суд Киева принял решение, обязывающее следователя Государственного бюро расследований закрыть дело о назначении судей, в котором фигурирует экс-президент.

Порошенко вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей
Порошенко вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Соответствующее видео обнародовано на странице Порошенко в Facebook.

"Судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя про отказ нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Судья обязала следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", – подчеркнул Порошенко.

Он обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в политическом преследовании, призвал его перестать вмешиваться в деятельность правоохранительных органов и силовых структур и начать выполнять свои президентские полномочия.

Адвокат Игорь Головань сообщил, что экс-президента вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2564957097084631/

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд. 

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. Киевский апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению

27 февраля Порошенко сказал, что сам придет в ГБР.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, расследование, преступление, судьи, Государственное бюро расследований, Шевченковский суд, Игорь Головань, назначение
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