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Суд вынес решение о еще одном принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР

Согласно решению Печерского райсуда, пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко должны доставить на допрос в Госбюро расследований 6 марта в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки.

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Порошенко должны дважды принудительно доставить в ГБР 28 февраля и 6 марта
Порошенко должны дважды принудительно доставить в ГБР – 28 февраля и 6 марта
Фото: eurosolidarity.org

Печерский районный суд Киева 21 февраля принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 6 марта. Соответствующее определение суда опубликовало издание "Закон и бизнес"

С ходатайством в суд обратился следователь ГБР в рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 от 12 ноября 2019 года, открытого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"В ходатайстве следователь указывает, что досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения неустановленными должностными лицами из числа руководителей органов государственной власти служебной халатности и злоупотребления служебным положением при назначении лица на руководящую должность в Службе внешней разведки, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов", – сказано в судебных материалах.

Вероятно, речь идет о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В декабре 2019 года в ГБР говорили, что готовят Порошенко подозрение по этому делу. 

В рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 Порошенко был вызван на допрос в ГБР на 17 февраля, но, как отметили в бюро, на него он не явился. 

Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство представителей ГБР и принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В определении сказано, что оно не подлежит обжалованию.

Привести в бюро Порошенко должны сотрудники Национальной полиции.

В этот же день, 21 февраля, еще одно решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР приняла судья Печерского суда Кристина Константинова. Оно касается уголовного производства №62019170000000544, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое повлекло тяжкие последствия), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в работу судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Как следует из опубликованного изданием "Закон и бизнес" определения, это дело о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". 

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал это решение суда неправосудным. "Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, [и] нарушил территориальную подсудность", – заявил он. 

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года был избран народным депутатом. 

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, допрос, Сергей Семочко, ГБР
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