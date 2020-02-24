Суд вынес решение о еще одном принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР

Согласно решению Печерского райсуда, пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко должны доставить на допрос в Госбюро расследований 6 марта в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева 21 февраля принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 6 марта. Соответствующее определение суда опубликовало издание "Закон и бизнес".

С ходатайством в суд обратился следователь ГБР в рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 от 12 ноября 2019 года, открытого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"В ходатайстве следователь указывает, что досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения неустановленными должностными лицами из числа руководителей органов государственной власти служебной халатности и злоупотребления служебным положением при назначении лица на руководящую должность в Службе внешней разведки, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов", – сказано в судебных материалах.

Вероятно, речь идет о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В декабре 2019 года в ГБР говорили, что готовят Порошенко подозрение по этому делу.

В рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 Порошенко был вызван на допрос в ГБР на 17 февраля, но, как отметили в бюро, на него он не явился.

Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство представителей ГБР и принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В определении сказано, что оно не подлежит обжалованию.

Привести в бюро Порошенко должны сотрудники Национальной полиции.

В этот же день, 21 февраля, еще одно решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР приняла судья Печерского суда Кристина Константинова. Оно касается уголовного производства №62019170000000544, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое повлекло тяжкие последствия), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в работу судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Как следует из опубликованного изданием "Закон и бизнес" определения, это дело о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы".

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал это решение суда неправосудным. "Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, [и] нарушил территориальную подсудность", – заявил он.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года был избран народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.