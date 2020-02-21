Печерский суд принял решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова удовлетворила ходатайство Госбюро расследований о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом 21 февраля сообщило издание НВ, в распоряжении которого есть копия определения суда.

Согласно документу, судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство ГБР и обязала Национальную гвардию доставить пятого президента в ГБР 28 февраля в 14.00. Порошенко должен явиться в бюро как свидетель.

Определение суда обжалованию не подлежит.

Фото: nv.ua

О том, что следователи ГБР подали в Печерский суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко, 11 февраля сообщило издание "Страна", ссылаясь на экс-заместителя главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Головань в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил 12 февраля, что ГБР должно обращаться в Шевченковский районный суд Киева, а не в Печерский.

"Если вдруг ГБР решит действовать по закону, то им практически в полном составе нужно просить привлечь себя к уголовной ответственности. Все их действия в соответствии с решениями Печерского суда были незаконными. Печерский суд любит Портнова, а Портнов – Печерский суд. И по всем его заявлениям ГБР обращалось не в Шевченковский суд, как положено, а в Печерский. Апелляционный суд Киева уже написал ГБР, как для умственно отсталых, что они должны обращаться в Шевченковский суд", – сказал он.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.