ГБР должно обращаться не в Печерский, а в Шевченковский суд. Апелляционный суд уже написал им об этом, как для умственно отсталых – адвокат Порошенко

По уголовным производствам, в которых фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко, Государственное бюро расследований должно обращаться не в Печерский, а в Шевченковский районный суд Киева, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

"Как вы отреагируете, если к вам придет человек и скажет, что он из третьего следственного отдела первого управления досудебных расследований ГБР? Вы посмотрите на указ президента от 5 февраля, где написано, что такой структуры в ГБР уже нет. Кому нужно верить – президенту или человеку, который представится следователем этого управления? Если в ГБР не руководствуются указами главы государства, пусть об этом заявят. А президент пусть признает, что не контролирует ситуацию. Петр Порошенко уже неоднократно приходил на допросы. Но все должно быть по закону. Если они будут действовать законно, то и мы тоже. А идти на поводу у противоправных действий ГБР мы не будем. Все вот эти портновы хотят, чтобы мы стали на путь беззакония как они. Но такого не будет", – подчеркнул Головань.

Он сомневается, что и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорирует указ президента.

"ГБР по-прежнему не решается идти ни в один другой суд, кроме Печерского. Хотя, казалось бы, в чем проблема? Это само по себе о многом говорит. На данный момент ГБР – это чудо-юдо беззаконное. И, к сожалению, генпрокурор пока ничего не сделал, хотя по-хорошему уже должен был камня на камне там не оставить. Да, в ГБР сменилась структура. Но разве хватит Венедиктовой смелости не выполнить указ президента и сказать, что у нее до сих пор действуют прежние органы досудебного расследования? То есть если они не только закон не выполняют, но еще и указы президента игнорируют, это уже будет интересно", – отметил адвокат.

По его словам, сотрудники Печерского суда находятся в хороших отношениях с экс-заместителем главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым.

"К тому же у нас уже есть несколько решений Апелляционного суда Киева, постановившего, что органы досудебного расследования, которые были раньше, находятся в территориальной юрисдикции Шевченковского района Киева. Но ГБР по-прежнему обращается в печально известный Печерский суд. Речь о том, что там сейчас беззаконная группировка, которую сложно назвать ГБР. Если вдруг ГБР решит действовать по закону, то им практически в полном составе нужно просить привлечь себя к уголовной ответственности. Все их действия в соответствии с решениями Печерского суда были незаконными. Печерский суд любит Портнова, а Портнов – Печерский суд. И по всем его заявлениям ГБР обращалось не в Шевченковский суд, как положено, а в Печерский. Апелляционный суд Киева уже написал ГБР, как для умственно отсталых, что они должны обращаться в Шевченковский суд", – резюмировал Головань.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

11 февраля издание "Страна", ссылаясь на Портнова, сообщило, что Порошенко приведут на допрос в ГБР принудительно.