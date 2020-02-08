Блок Петра Порошенко выиграл суд у Богдана

В течение 30 дней нынешний глава Офиса президента Украины, бывший кандидат в народные депутаты от Блока Петра Порошенко Андрей Богдан может подать кассационную жалобу на решение апелляционного админсуда, признавшего законным его исключение из списка БПП в 2016 году, в Верховный Суд.

В 2014 году Богдан баллотировался в Раду по списку партии Петра Порошенко Фото: president.gov.ua

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы Блока Петра Порошенко и Центральной избирательной комиссии Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым исключение нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана из партийного списка БПП в 2016 году было признано незаконным. Постановление от 4 февраля опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"Решение Окружного админсуда Киева от 7 октября 2019 года отменить и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований отказать. Постановление вступает в законную силу с даты ее принятия", – сказано в документе.

У Богдана есть 30 дней на подачу кассационной жалобы в Верховный Суд.

Андрей Богда был включен в список Блока Петра Порошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года под №64. По итогам голосования в Раду прошли 63 депутата по списку БПП. В 2016-м Богдана исключили из списка БПП по так называемому закону о партийной диктатуре. В декабре 2017-го Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Конституции.

После этого Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии, однако комиссия отказала ему, сославшись на отсутствие соответствующего механизма, затем он подал иск в суд.

Богдан требовал признать незаконным и отменить постановление ЦИК о его исключении, признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке партии, а также регистрации его избранным народным депутатом. Кроме того, Богдан хотел, чтобы суд обязал Центризбирком восстановить его в списке партии и зарегистрировать народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко.

В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Богдана, отказав в требованиях, касающихся восстановления в списке политсилы и регистрации нардепом.

Как сообщал Комитет избирателей Украины 14 декабря 2017 года, в течение двух лет, согласно закону о "партийной диктатуре", партии исключили 43 человека из избирательных списков в Верховную Раду.