Адвокат назвал неправосудным решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР

Пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко не сообщали о заседании Печерского районного суда Киева, на котором вынесли решение о его принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований Украины. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Решение Печерского районного суда Киева о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко является неправосудным. Об этом 21 февраля в Facebook заявил его адвокат Игорь Головань.

"Мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть решение является очевидно неправосудным", – написал он.

Головань отметил, что рассмотрение ходатайств Госбюро расследований входит в юрисдикцию Шевченковского районного суда Киева, а не Печерского.

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента", – добавил адвокат.

О том, что следователи ГБР подали в Печерский суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко, 11 февраля сообщило издание "Страна", ссылаясь на экс-заместителя главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Сегодня издание НВ опубликовало определение суда, согласно которому Порошенко должны принудительно привести в ГБР 28 февраля.

Головань в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил 12 февраля, что ГБР должно обращаться в Шевченковский районный суд Киева, а не в Печерский.

"Если вдруг ГБР решит действовать по закону, то им практически в полном составе нужно просить привлечь себя к уголовной ответственности. Все их действия в соответствии с решениями Печерского суда были незаконными. Печерский суд любит Портнова, а Портнов – Печерский суд. И по всем его заявлениям ГБР обращалось не в Шевченковский суд, как положено, а в Печерский. Апелляционный суд Киева уже написал ГБР, как для умственно отсталых, что они должны обращаться в Шевченковский суд", – сказал он.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.