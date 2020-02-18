Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Елисеев утверждает, что Порошенко не пустили на мероприятие Мюнхенской конференции из-за Зеленского

Представители президента Украины Владимира Зеленского потребовали от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности не пускать в холл, где он выступал, бывшего главу Украинского государства Петра Порошенко. Об этом заявил бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев.

В команде Порошенко говорят, что он провел около 30 встреч в Мюнхене, но увидеть Зеленского ему не дали
В команде Порошенко говорят, что он провел около 30 встреч в Мюнхене, но увидеть Зеленского ему не дали
Фото: Святослав Цеголко / Facebook

Представители шестого президента Украины Владимира Зеленского требовали от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности не пускать на панель, посвященную Украине, пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала "Прямий" 17 февраля заявил дипломат, в прошлом заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

"Когда он подошел к месту проведения этого мероприятия, взволнованный, красный заместитель председателя Мюнхенской конференции ему сказал: "Господин президент, к сожалению, случилась уникальная ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые..." Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или потребовала, чтобы президент Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли политики, известные евродепутаты... Все не могли даже сразу прокомментировать... Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель", – рассказал Елисеев.

По его словам, Порошенко решил не рассказывать об этом инциденте публично.

"Решил не раздувать этот скандал, потому что для нас ключевое – имидж Украины. Это бы испортило имидж страны", – пояснил Елисеев.

15 февраля Зеленский выступил в рамках посвященной ситуации в Украине панели на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Гостем конференции был также Порошенко, который, по словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко, провел более 30 международных встреч за два дня пребывания в Мюнхене.

17 февраля об инциденте с недопуском Порошенко на панель с участием Зеленского написал в своем Telegram бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко. "Порошенко решил не предавать эту ситуацию широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью принадлежащим ему телеканалам Порошенко очень старался показать себя влиятельной фигурой, причастной к принятию решений в мировой политики", – заметил Лещенко.

Теги: Петр Порошенко, Константин Елисеев, Владимир Зеленский, скандал, Мюнхенская конференция по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
Адель выпустит новый альбом в сентябре
Адель выпустит новый альбом в сентябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS