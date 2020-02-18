Елисеев утверждает, что Порошенко не пустили на мероприятие Мюнхенской конференции из-за Зеленского

Представители президента Украины Владимира Зеленского потребовали от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности не пускать в холл, где он выступал, бывшего главу Украинского государства Петра Порошенко. Об этом заявил бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев.

В команде Порошенко говорят, что он провел около 30 встреч в Мюнхене, но увидеть Зеленского ему не дали Фото: Святослав Цеголко / Facebook

Представители шестого президента Украины Владимира Зеленского требовали от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности не пускать на панель, посвященную Украине, пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала "Прямий" 17 февраля заявил дипломат, в прошлом заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

"Когда он подошел к месту проведения этого мероприятия, взволнованный, красный заместитель председателя Мюнхенской конференции ему сказал: "Господин президент, к сожалению, случилась уникальная ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые..." Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или потребовала, чтобы президент Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли политики, известные евродепутаты... Все не могли даже сразу прокомментировать... Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель", – рассказал Елисеев.

По его словам, Порошенко решил не рассказывать об этом инциденте публично.

"Решил не раздувать этот скандал, потому что для нас ключевое – имидж Украины. Это бы испортило имидж страны", – пояснил Елисеев.

15 февраля Зеленский выступил в рамках посвященной ситуации в Украине панели на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Гостем конференции был также Порошенко, который, по словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко, провел более 30 международных встреч за два дня пребывания в Мюнхене.

17 февраля об инциденте с недопуском Порошенко на панель с участием Зеленского написал в своем Telegram бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко. "Порошенко решил не предавать эту ситуацию широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью принадлежащим ему телеканалам Порошенко очень старался показать себя влиятельной фигурой, причастной к принятию решений в мировой политики", – заметил Лещенко.