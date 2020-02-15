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На сайте Мюнхенской конференции снова доступен план "12 шагов"

Документ, предлагающий план урегулирования конфликта на Донбассе, был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. После критики со стороны официального Киева и международных партнеров Украины план "12 шагов" был удален.

По какой причине на сайт Мюнхенской конференции вернули план, не известно
По какой причине на сайт Мюнхенской конференции вернули план, не известно
Фото: president.gov.ua

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова доступен план об урегулировании конфликта на Донбассе, раскритикованный украинскими властями.

На это обратило внимание издание "Европейская правда".

План был опубликован на сайте Мюнхенской конференции в день ее открытия, 14 февраля.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом "12 шагов" сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером того же дня.

Теги: Мюнхенская конференция по безопасности
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