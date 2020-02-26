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ПОЛИТИКА

Суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов Порошенко на его принудительный привод в ГБР

Киевский апелляционный суд отказал защите пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в открытии апелляционного производства на два решения Печерского райсуда Киева о принудительном приводе политика на допросы в Государственное бюро расследований.

Полиция должна привести Порошенко на допрос в ГБР 28 февраля и 6 марта
Полиция должна привести Порошенко на допрос в ГБР 28 февраля и 6 марта
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на решения о принудительном приводе его на допросы в Государственное бюро расследований. Об этом 26 февраля агентству "Интерфакс-Украина" сообщила  пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, так как постановление не подлежит обжалованию", – сказала Геведзе. 

В комментарии "Украинской правде" она уточнила, что жалоб было две. 

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию. Привести Порошенко в бюро 28 февраля и 6 марта должны сотрудники Национальной полиции.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд. 

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. 

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, допрос, апелляция, ГБР
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