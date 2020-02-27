"На завтра режиссеры "Квартала 95" подготовили шоу". Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР

Согласно определению Печерского райсуда Киева, 28 февраля полиция должна привести экс-президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований принудительно. Политик назвал это решение политическим и пообещал сам явиться на допрос.

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в Facebook, что 28 февраля сам прибудет на допрос в Государственное бюро расследований.

Согласно определению Печерского райсуда Киева, 28 февраля полиция должна привести Порошенко на допрос принудительно.

"Подчеркиваю: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированные", – сказал Порошенко.

Экс-президент отметил, что почти год против него фальсифицируют уголовные дела, но "все эти титанические усилия завершились большим "пшиком".

"Ничего не нашли и уверен – не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов... Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "Квартала 95" подготовили шоу", – считает политик.

Он назвал решение суда о принудительном приводе незаконным, заказанным в Офисе президента и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

"Им нужно что-то громкое, феерическое... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов, который стоит перед страной", – заявил Порошенко.

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд.

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. Киевский апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.