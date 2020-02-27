Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"На завтра режиссеры "Квартала 95" подготовили шоу". Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР

Согласно определению Печерского райсуда Киева, 28 февраля полиция должна привести экс-президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований принудительно. Политик назвал это решение политическим и пообещал сам явиться на допрос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко: Им нужно что-то громкое, феерическое
Порошенко: Им нужно что-то громкое, феерическое
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в Facebook, что 28 февраля сам прибудет на допрос в Государственное бюро расследований. 

Согласно определению Печерского райсуда Киева, 28 февраля полиция должна привести Порошенко на допрос принудительно. 

"Подчеркиваю: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированные", – сказал Порошенко.

Экс-президент отметил, что почти год против него фальсифицируют уголовные дела, но "все эти титанические усилия завершились большим "пшиком".

"Ничего не нашли и уверен  не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов... Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "Квартала 95" подготовили шоу", – считает политик.

Он назвал решение суда о принудительном приводе незаконным, заказанным в Офисе президента и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека. 

"Им нужно что-то громкое, феерическое... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов, который стоит перед страной", – заявил Порошенко. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/272128777093702/

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд. 

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. Киевский апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, допрос, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS