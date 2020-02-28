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ПОЛИТИКА

Порошенко допросили в ГБР по двум делам – адвокат

Следователи Государственного бюро расследований допрашивали пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля, сообщил его адвокат Илья Новиков.

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Порошенко допрашивали по делу, касающемуся назначения судей
Порошенко допрашивали по делу, касающемуся назначения судей
Фото: ЕРА

28 февраля следователи Государственного бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко по двум уголовным производствам. Об этом УНН сообщил его адвокат Илья Новиков.

"У нас было два допроса, по двум делам..." – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что Порошенко допрашивали в качестве свидетеля.

Порошенко прибыл в ГБР сегодня утром. Адвокат Игорь Головань говорил, что экс-президента вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей. По какому еще делу допрашивали политика, пока неизвестно. 

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд. 

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. Киевский апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Илья Новиков, расследование, политика, допрос, Игорь Головань, ГБР
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