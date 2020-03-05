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Новым генпрокурором Украины может стать Венедиктова – СМИ

Врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова является одним из нескольких кандидатов на должность генпрокурора Украины, в случае если Руслана Рябошапку отправят в отставку, сообщает "РБК-Украина".

Венедиктова возглавляет ГБР с 27 декабря 2019 года
Венедиктова возглавляет ГБР с 27 декабря 2019 года
Фото: Irina Venediktova / Facebook

В случае отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины его место может занять руководитель Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Об этом 5 марта сообщило со ссылкой на источник УНИАН.

Источник "РБК-Украина" в руководстве фракции "Слуга народа" заявил, что Венедиктова является лишь одним из кандидатов на эту должность.

По словам собеседника, главным претендентом на пост генпрокурора является народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас. До избрания в Раду он руководил юрфирмой “Гелон”, которая представляла интересы студии “Квартал 95”.

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его руководителем остался Рябошапка.

Вечером 5 марта должно состояться второе за два дня внеочередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты заслушают отчет о деятельности Рябошапки. Ожидается, что по итогам отчета парламент выразит недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. Сам Рябошапка считает, что причин для отставки нет.

Венедиктова назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года.

Теги: Украина, Руслан Рябошапка, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР, Сергей Ионушас
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