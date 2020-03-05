Бородянский сообщил, что отказался от работы в правительстве из-за несогласия с разделением Министерства культуры, молодежи и спорта

По мнению Владимира Бородянского, после реформы Министерства культуры, молодежи и спорта спортивную составляющую перестанут рассматривать как часть гуманитарного пространства государства, поэтому он отказался от работы на должности министра.

Бородянский: Разделение министерства отбросит нас минимум на год Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что отказался от предложения возглавить министерство в новом составе правительства из-за несогласия с разделением ведомства. Об этом он написал 5 марта в Facebook.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере; спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", – отметил Бородянский.

Он заявил, что видел своей целью во главе министерства создание системы, которая "позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев".

"Мы сделали только 10–20% от задуманного, потому что нужно хотя бы полтора года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты", – написал экс-министр.

4 марта новым главой правительства Украины был назначен Денис Шмыгаль. Верховная Рада утвердила кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Бородянский, введена отдельная должность министра молодежи и спорта, ее занял Вадим Гутцайт. Кто займет пост министра культуры, пока неизвестно.

4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь шла о намерении создать госагентство. СМИ писали, что Офис президента рассматривал вопрос разделения министерства на два.