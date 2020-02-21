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Бородянский: На должность главы Госэтнополитики я искал агностика

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что искал на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести человека, независимого от религиозных общин.

Бородянский: Честно говоря, я искал наиболее независимого человека
Бородянский: Честно говоря, я искал наиболее независимого человека
Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в эфире hromadske 19 февраля заявил, что на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести искал агностика.

Ведущий отметил, что по итогам конкурса наибольшее количество баллов набрал Андрей Юраш, но Бородянский рекомендовал назначить на эту должность не его, а Елену Богдан, кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии Киево-Могилянской академии.

"Честно говоря, я искал наиболее независимого человека, который будет независимым от любой религиозной общины. Вообще искал агностика, прямо говоря. Поскольку он должен проводить государственную взвешенную политику в этом направлении. Кроме религиозной тематики, там еще и этнополитика, и язык также принадлежит к этому агентству", – сказал министр.

Госслужба по этнополитике была восстановлена Кабмином в июне 2019 года. 

Конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике проводился дважды. Первый был объявлен в сентябре 2019 года, он закончился безрезультатно. Во втором конкурсе одержал победу Андрей Юраш, Юрий Решетников стал вторым, а Богдан – третьей. После конкурса Бородянский провел со всеми тремя кандидатами собеседование.

В интервью "РБК-Украина", которое вышло 11 февраля, Бородянский сказал, что рекомендовал назначить главой службы Елену Богдан.

Теги: Владимир Бородянский, Министерство молодежи, культуры и спорта, Государственная служба по этнополитике и свободе совести, Елена Богдан
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