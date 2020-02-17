Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Бородянский: В Украине будет создано Госагентство спорта, его возглавит президент федерации каратэ

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук выиграл конкурс на пост главы Государственного агентства спорта среди 27 кандидатов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Левчук является президентом украинской федерации каратэ
Левчук является президентом украинской федерации каратэ
Фото: Ukrainian Karate Federation / Facebook

В Украине вскоре должно появиться Государственное агенство спорта, об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Главным приоритетом нового агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта. А именно:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; 
  • реформа спорта;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов. И другое.

Когда именно начнет работу новое агентство, не сообщается.

По словам Бородянского, в конкурсе на пост главы нового ведомства среди 27 кандидатов победил президент Федерации каратэ Украины Сергей Левчук.

4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.

6 февраля СМИ сообщали, что Госагентство спорта предлагали возглавить экс-голкиперу сборной Украины Александру Шовковскому.

Теги: Владимир Бородянский, Министерство молодежи, культуры и спорта, Государственное агентство спорта, Сергей Левчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Alyosha засветила округлившийся живот
Alyosha засветила округлившийся живот
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS