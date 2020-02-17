Бородянский: В Украине будет создано Госагентство спорта, его возглавит президент федерации каратэ

В Украине вскоре должно появиться Государственное агенство спорта, об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Главным приоритетом нового агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта. А именно:
Когда именно начнет работу новое агентство, не сообщается.
По словам Бородянского, в конкурсе на пост главы нового ведомства среди 27 кандидатов победил президент Федерации каратэ Украины Сергей Левчук.
4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.
6 февраля СМИ сообщали, что Госагентство спорта предлагали возглавить экс-голкиперу сборной Украины Александру Шовковскому.