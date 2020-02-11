Бородянский выступил против запретов для украинских артистов выступать в РФ

Когда украинские артисты ездят в Россию выступать, это автоматически приводит к "унормированию отношений", заявил министр культуры, спорта и информационной политики Украины Владимир Бородянский. Он заявил, что не согласен с такой ситуацией, однако выступил против любых запретов.

Министр культуры, спорта и информационной политики Украины Владимир Бородянский в интервью агентству "РБК-Украина" заявил, что у ведомства пока нет ответа, нужно ли запрещать гастроли украинских артистов в РФ, однако подчеркнул, что "элементы" по этому вопросу разрабатываются и будут предложены обществу.

"Есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать, это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", – отметил Бородянский.

Он высказал мнение, что запреты и санкции по отношению к украинским артистам в этом вопросе были бы неправильными.

"Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы. Мы разрабатываем элементы, и мы предложим обществу эти элементы", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос журналиста, Бородянский высказал мнение, что запрет на российские соцсети и СМИ в Украине должен быть продлен.

В январе 2018 года тогдашний вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагал применять к украинским артистам, гастролирующим в России, ряд специальных мер: внесение их в спецреестр, дополнительный военный сбор в Украине и плашку "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре" во время трансляции выступления такого исполнителя по телевизору.