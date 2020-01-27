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Малюська заявил, что не понимает запрета на игровые приставки для заключенных в СИЗО

Сотрудники СИЗО в Одессе живут и работают в не намного лучших условиях, чем заключенные, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська утверждает, что пришел в СИЗО Одессы без предупреждения
Малюська утверждает, что пришел в СИЗО Одессы без предупреждения
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения нанес визит в СИЗО Одессы. Об этом он проинформировал 26 января в Facebook.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было. Из того что бросилось в глаза – как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать", – написал министр.

Он рассказал, что в СИЗО встретил, в частности, осужденную за хозяйственное преступление женщину, которая содержится в учреждении с 2014 года, и обвиняемого в мошенничестве мужчину, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", – заявил Малюська.

Министр обозначил проблему с наличием в изоляторе многих наркозависимых лиц, хотя "на метадоновой заместительной терапии находится только один".

"Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор – не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны", – считает Малюська.

По его словам, "работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших, чем условия заключенных".

"Это нужно исправлять как можно быстрее", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1041396249574430&id=100011121947008

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева. Он увидел там проблемы с распределением людей и сыростью в помещениях.

Теги: Одесса, СИЗО, заключенные, визит, тюрьмы, игры, Денис Малюська
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