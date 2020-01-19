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"Удерживают чрезмерно долго". Малюська рассказал, как без предупреждения сходил в Лукьяновское СИЗО

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, во время своего визита в Лукьяновское СИЗО Киева он увидел проблемы с распределением людей и сыростью в помещениях.

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Малюська утверждает, что в СИЗО тепло
Малюська утверждает, что в СИЗО тепло
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Об этом он сообщил 19 января в Facebook.

"Без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО. Что поразило? Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО чрезмерно долго. На фото ниже рядом со мной стоят два парня, которые провели в СИЗО уже больше трех лет. И они далеко не "рекордсмены". Напомню, речь о людях, в отношении которых нет приговора и юридически они не виноваты в совершении преступления", – написал министр.

По его словам, в изоляторе нет "четкого и понятного алгоритма распределения по камерам".

"Условия в разных зданиях (камерах) СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии заполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", – рассказал Малюська.

Он отметил, что в СИЗО везде сырость, которая "разрушает стены", а здания нуждаются в улучшении вентиляции.

"Отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. На момент моего приезда отапливали даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", – объяснил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1035913093456079&id=100011121947008

18 января в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили, что проверка в Лукьяновском СИЗО показала, что там постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных и арестованных. В частности, в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям и массовым беспорядкам.

Теги: Киев, СИЗО, заключенные, визит, Лукьяновское СИЗО, Денис Малюська
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