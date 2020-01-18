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В киевском СИЗО заключенные спят по очереди и в верхней одежде – Офис омбудсмена

В результате постоянного нарушения условий содержания в киевском следственном изоляторе между заключенными происходят конфликты, которые могут привести к массовым беспорядкам, заявили в Офисе омбудсмена Украины.

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Часть окон чрезмерно зарешечена, а некоторые из-за отсутствия стекла нужно было закрывать одеялами
Часть окон чрезмерно зарешечена, а некоторые из-за отсутствия стекла нужно было закрывать одеялами
Фото: Офіс Омбудсмана України / Facebook

В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных. Об этом пресс-служба Офиса омбудсмена Украины заявила 18 января по результатам повторной проверки в учреждении. 

Мониторинг проводила группа, в состав которой вошли сотрудники Офиса омбудсмена и представители общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович. 

В частности, во время проверки обнаружили, что в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в том числе массовым беспорядкам.

Большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, сказано в релизе.

"В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения. Мониторы обнаружили факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе", – заявили в Офисе омбудсмена. 

При этом, согласно сообщению, в новом корпусе обнаружили камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/posts/535387137073465

Также мониторинговая группа сообщила, что заключенным не предоставляют надлежащую медицинскую помощь – во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которые в течение длительного времени не обследовались.

В СИЗО есть рентген-кабинет, но из-за недостатка финансирования его содержат в неудовлетворительном состоянии, отметили проверяющие. "Стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует, оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппараты не работают", – сказано в отчете.

Теги: Киев, СИЗО, заключенные, Николай Карпюк, туберкулез, омбудсмен, Алексей Сизонович, проверки, Эдем Бекиров
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