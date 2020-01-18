В СИЗО Симферополя нарушают права арестованного на вероисповедание – адвокат

По словам адвоката Рифата Яхина, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова поместили в СИЗО Симферополя в камеру, в которой невозможно совершать намаз согласно правилам ислама.

Администрация СИЗО оккупированного Симферополя нарушает права на вероисповедание фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Об этом изданию "Крым.Реалии" заявил 18 января адвокат Рифат Яхин.

"Его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу, такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание", – сказал он.

Адвокат отметил, что ранее "Гафарова содержали в нормальных условиях, хорошей камере".

Изменения в содержании Гафарова Яхин связывает с подачей иска против СИЗО, называя это "уработкой" – помещением в унижающие человеческое достоинство условия.

16 января "суд" в Крыму не удовлетворил апелляцию Гафарова о смягчении меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Арестованному необходимо очищение крови или замена почки, его беспокоит подагра, отмечала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.