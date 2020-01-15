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ПОЛИТИКА

Малюська заявил, что копит деньги, так как из-за политической деятельности его никто не возьмет на работу

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, после завершения политической карьеры он не сможет вернуться на свое предыдущее место работы.

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Малюська заявил, что зарплаты в Минюсте продолжат расти
Малюська заявил, что зарплаты в Минюсте продолжат расти
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська заявил в Facebook, что не может потратить все накопления и должен оставить часть денег "на потом".

По его словам, после завершения политической карьеры он не сможет вернуться к своей предыдущей работе, которой занимался почти 10 лет, так как в течение нескольких лет он будет считаться политическим деятелем. Малюська добавил, что ни одна международная компания или организация не возьмет его на работу после увольнения из министерства.

Малюська заявил, что в Минюсте продолжат увеличивать зарплаты для всех чиновников, а также планируют нанять в штат топовых юристов.

"Это сэкономит миллионы долларов бюджетных средств, которые мы сейчас вынуждены, например, тратить на аутсорс отечественных и иностранных адвокатов, чьи почасовые ставки иногда могут доходить едва ли не до тысячи долларов. Это будет не очень пиарно, зато правильно и экономно", – рассказал министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032113287169393&id=100011121947008

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты".

Теги: Украина, Кабинет Министров, бюджет, доходы, Минюст, чиновники, работа, деятельность, Денис Малюська
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