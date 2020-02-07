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Бородянский: Надо различать выступления спортсменов и артистов в РФ

Отказ спортсмена от участия в международном соревновании лишает его баллов, что означает – украинские спортсмены должны выступать, в том числе на территории государства-агрессора, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

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Бородянский: Этот вопрос касается не только Украины и РФ, а всех конфликтных ситуаций между государствами
Бородянский: Этот вопрос касается не только Украины и РФ, а всех конфликтных ситуаций между государствами
Фото: mOre / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский высказал мнение, что украинские спортсмены должны эффективно бороться за медали в большом спорте, а потому вынуждены и могут выступать, в том числе на территории государства-агрессора. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов", – сказал министр.

По его словам, у спорстменов нет выбора – выступать или нет.

"У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – отметил Бородянский. 

По его словам, этот вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех конфликтных ситуаций между государствами. 

"Чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", – добавил Бородянский.

6 февраля Федерация художественной гимнастики Украины сообщила, что две украинские спортсменки, Ева Мелищук и Кристина Пограничная, примут участие в Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля.

Теги: Россия, Украина, спорт, культура, актер, спортсмены, соревнования, Владимир Бородянский
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