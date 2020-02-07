Тренер сборной Украины прокомментировала участие украинских гимнасток в Гран-при в Москве

По словам главного тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной, цель команды – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок к Олимпиаде 2020 года.

Дерюгина сказала, что Украина планирует принять участие во всех пяти Гран-при в 2020 году Фото: Ирина Дерюгина / Facebook

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина в комментарии официальному сайту Федерации гимнастики Украины объяснила, почему украинские спортсменки будут принимать участие в Гран-при в Москве.

"Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок [к Олимпиаде 2020 года]. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение", – сказала Дерюгина.

По словам тренера, в 2020 году запланировано пять Гран-при, и Украина планирует принять участие в каждом из них.

"Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при, который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов", – сказала Дерюгина.

Две украинские спортсменки, Ева Мелищук и Кристина Пограничная, примут участие в Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля.