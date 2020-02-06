Украинские гимнастки поедут на турнир в Москву

Решение об участии украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на Гран-При в Москве принял тренерский штаб сборной Украины.

Две украинские спортсменки Ева Мелищук и Кристина Пограничная примут участие в Гран-При по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля, сообщает Федерация художественной гимнастики Украины на странице в Instagram.

В федерации отмечают, что решение об участии украинских спортсменок на турнире принял тренерский штаб сборной Украины.

7-го и 8 февраля пройдут квалификационные этапы соревнований на Гран-При в Москве, а 9 февраля пройдут финальные соревнования.

16-летняя Пограничная является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе.

18-летняя Мелещук на Универсиаде 2019 года, которая проходила в Неаполе, завоевала две бронзовые и одну золотую медаль.