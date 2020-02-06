Украинские гимнастки поедут на турнир в Москву

Две украинские спортсменки Ева Мелищук и Кристина Пограничная примут участие в Гран-При по художественной гимнастике, который пройдет в Москве с 7-го по 9 февраля, сообщает Федерация художественной гимнастики Украины на странице в Instagram.
В федерации отмечают, что решение об участии украинских спортсменок на турнире принял тренерский штаб сборной Украины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У нас свежие новости * ! * Тренерским штабом Сборной Украины * было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. * Пожелаем нашим девочкам удачи ! * * * * #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg # * u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna * Photo credit: @mariyamuz
7-го и 8 февраля пройдут квалификационные этапы соревнований на Гран-При в Москве, а 9 февраля пройдут финальные соревнования.
16-летняя Пограничная является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе.
18-летняя Мелещук на Универсиаде 2019 года, которая проходила в Неаполе, завоевала две бронзовые и одну золотую медаль.